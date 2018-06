Em encontro com Pence, Temer sugere buscar crianças brasileiras detidas nos EUA

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, defendeu a política migratória de “tolerância zero” com imigrantes ilegais do governo de Donald Trump nesta terça-feira (26), durante encontro com o presidente Michel Temer em Brasília. O chefe de estado brasileiro não elogiou nem criticou o governo americano, mas ofereceu um avião para buscar as dezenas de crianças do Brasil detidas em abrigos do país após serem separadas dos pais, que imigraram ilegalmente. Temer classificou a situação como "extremamente sensível” e relatou ter pedido ao americano “especial atenção para assegurar a rápida união das famílias”. Em seu pronunciamento, Pence disse que seu país está trabalhando para reunir famílias separadas na fronteira, incluindo as brasileiras, e fez um apelo para que ninguém tente entrar nos EUA sem visto. Nesta quarta (27), o americano foi até Manaus visitar famílias de imigrantes venezuelanos.