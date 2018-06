Alunos de Medicina da UCS voltam a protestar contra mensalidades de quase R$ 12 mil

Estudantes de Medicina da Universidade de Caxias do Sul (UCS) voltaram a protestar contra o reajuste de 178%, que elevou as mensalidades do internato, etapa dos últimos dois anos da formação, a R$ 11,7 mil . O valor, pelas regras anteriores, seria de R$ 6,5 mil, alega a comissão de alunos que lidera a mobilização contra o aumento. No último domingo, os alunos aproveitaram o Vestibular da UCS para chamar a atenção. Em um ato silencioso no campus em Caxias do Sul e para não atrapalhar os vestibulandos, os futuros médicos ostentaram cartazes dizendo "Educação não é mercadoria", "R$ 12 mil ao mês é roubo" e "UCS minha vergonha". A UCS havia emitido nota no dia 21 na qual diz que os valores seguem a lei e que apresentou desconto e compromisso com melhorias na infraestrutura. Em nota, os alunos responderam que o desconto é insatisfatório e que "não aceitam que as melhorias sejam justificativas para uma cobrança tardia e abusiva de valores".