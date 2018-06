Protestos contra Trump dominam a Parada LGBT em Nova Iorque

Em alusão ao mês do orgulho LGBT, diversas cidades do mundo realizaram edições da Parada do Orgulho LGBT no fim de semana. No domingo (24), Nova Iorque reuniu milhares de pessoas que marcharam pela 5ª Avenida, com bandeiras com as cores do arco-íris e cartazes com mensagens políticas. Além da defesa de direitos da população transgênera, houve protestos em oposição às políticas anti-LGBT adotadas pelo presidente Donald Trump. Os manifestantes percorreram três quilômetros da região de Midtown até a zona de Greenwich Village, no Oeste de Manhattan. A parada contou com a presença de políticos democratas de Nova Iorque, como o prefeito Bill de Blasio, o governador do Estado de Nova Iorque Andrew Cuomo, e o senador novaiorquino e líder do partido democrata Chuck Schumer. Na foto, o governador Cuomo participa da caminhada com o cartaz "Nova Iorque, o estado do amor".