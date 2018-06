Torcedores se rendem ao clima da Copa durante Brasil x Costa Rica

Um dos lugares mais populares e de fluxo intenso no dia a dia de Porto Alegre ficou irreconhecível ao ser tomado por torcedores que vibraram, sofreram e comemoraram durante o jogo do Brasil contra a Costa Rica. A Seleção Brasileira venceu por 2 a 0. O Largo Glênio Peres, palco tradicional de atos políticos, feiras e do vai-e-vem dos moradores na Capital, virou um território de festa com um grande telão exibindo o jogo. Com mais de mil pessoas lotando a área central, segundo a Brigada Militar, a espécie de fan fest, seguindo o que se viu na Copa de 2014, teve de tudo. De meninas que foram vestidas da cabeça as pés de verde amarelo (foto), colegas de trabalho que tiveram algumas horas de folga pela manhã a vendedores que aproveitaram para faturar com souvenires, comidas e bebidas. Na quarta-feira (27), o largo volta a ser point em novo jogo da Seleção.