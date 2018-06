Simples, mas colorida: abertura da Copa tem apresentações musicais e Putin ovacionado

Diferente dos eventos tradicionais que inauguram as Copas do Mundo, a cerimônia de abertura do Mundial de 2018, na Rússia, teve apenas meia hora de duração e não ostentou momentos de pompa ou grandes formalidades. Assistido por cerca de 80 mil torcedores, no Estádio Luzhniki, em Moscou, o ato contou com a apresentação da soprano russa Aida Garifullina, considerada uma das melhores vozes do país, e do cantor britânico Robbie Williams. O brasileiro Ronaldo Nazário também marcou presença, representando os jogadores. Embora simples, a cerimônia foi bastante colorida, e contou com espetáculos de dança e malabarismo. No discurso oficial de abertura da Copa, o presidente russo, Vladmir Putin, foi ovacionado pelos torcedores e desejou sucesso para os times e emoções aos torcedores.