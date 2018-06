Movimentos comemoram aprovação da descriminalização do aborto na Câmara argentina

Em sessão histórica que durou mais de 22 horas, deputados da Argentina aprovaram na noite de quinta-feira (14) o projeto de lei que descriminaliza o aborto no país. A votação foi apertada e passou para aprovação no Senado com 129 votos a favor, 125 contra e 1 abstenção. A sessão foi acompanhada por milhares de argentinos pró e contra a legalização, que fizeram uma vigília na praça em frente ao Congresso de Buenos Aires e encararam o frio de 5°C com fogueiras e barracas. O resultado foi comemorado com festa no local por uma multidão que acenava com lenços verdes - o símbolo da campanha pela legalização do aborto. A lei permite que o procedimento seja realizado até 14 semanas de gestação. Atualmente, a prática é liberada somente em caso de estupro, risco de vida da mulher ou malformação do feto.