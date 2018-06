Gato Aquiles é 'oráculo' oficial da Copa 2018 e já acerta 1º palpite

A Copa de 2018 já tem um palpiteiro oficial - o gato branco Aquiles, escolhido para dar previsões a respeito do resultado dos jogos. Morador do museu Hermitage, de São Petersburgo - segunda maior cidade da Rússia -, junto a dezenas de outros gatos, Aquiles foi colocado em frente a dois potes com ração nesta quarta-feira (13) e, depois de hesitar um pouco, escolheu a comida ao lado da bandeira russa, em vez da comida junto à bandeira saudita. Dito e feito: nesta quinta (14), os russos golearam a Arábia Saudita por 5 a 0 na partida que abriu o Mundial. Conforme Anna Kondratieva, a veterinária que cuida dos animais que vivem no museu, a escolha de Aquiles para o trabalho se deu porque ele é surdo, sofrendo menos estresse com o barulho das pessoas ao redor e se distraindo menos. Já tendo acertado sua primeira previsão, a expectativa agora é se o animal conseguirá seguir o caminho do falecido polvo alemão Paul, que acertou 100% de suas previsões no Mundial de 2010, conquistado pela Espanha.