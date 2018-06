Fifa escolhe México, Canadá e Estados Unidos como sedes da copa de 2026

Trinta e dois anos depois do Mundial de 1994, nos Estados Unidos, a Copa do Mundo voltará a ser realizada na América do Norte em 2026. Desta vez, os americanos sediarão o torneio junto com os vizinhos México e Canadá, no que será a primeira copa a ser disputada em três países ao mesmo tempo. A definição foi feita pela Fifa nesta quarta-feira (13), em Moscou, durante o Congresso Anual da entidade. Na escolha, a candidatura das nações da América do Norte ficou com 134 votos de dirigentes de federações, contra apenas 65 para seu concorrente, o Marrocos. Um total de 23 cidades se candidataram para receber os jogos, sendo que 80% da Copa ocorrerá nos EUA, enquanto México e Canadá ficarão cada um deles com 10% das partidas. Será também o primeiro Mundial com a participação de 48 seleções, 16 a mais que as 32 atuais.