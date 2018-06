PT lança pré-candidatura de Lula à Presidência com manifesto do petista

O Partido dos Trabalhadores lançou, na noite de sexta-feira (8), o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à pré-candidatura da Presidência da República. A ação foi marcada por uma solenidade que aconteceu em um hotel na região metropolitana de Belo Horizonte e contou com a presença de autoridades do partido e movimentos sociais e alguns senadores e deputados (foto). No evento, Dilma Rousseff leu uma carta escrita por Lula chamada de Manifesto ao Povo Brasileiro. Mesmo preso há dois meses na Polícia Federal de Curitiba, o petista segue liderando as pesquisas de intenção de voto, com cerca de 30% da preferência do eleitorado. A pesquisa da DataFolha foi divulgada no domingo.