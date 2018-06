Descolamento do piso no prédio da Pucrs provoca sustos e adia prova da OAB

Os 934 inscritos na segunda fase do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) que compareceram ao prédio 40 da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), no último domingo (10) em Porto Alegre, nem chegaram a iniciar o teste quando um susto fez com que o prédio tivesse de ser evacuado às pressas. Isso porque rachaduras foram constatadas no sétimo andar. Os candidatos que esperavam pelo início do exame relataram momentos de pânico, com correrias pelos corredores e pelas escadas após o estalo gerado pela quebra do revestimento cerâmico do piso no sétimo andar. Não houve feridos. Em nota, a universidade afirmou que o incidente ocorreu em uma pequena área, de aproximadamente três metros quadrados, e foi causado pela variação de temperatura. O Corpo de Bombeiros isolou o andar, que foi periciado e será alvo de um laudo técnico. A OAB ainda não anuncia uma nova data para a prova.