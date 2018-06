Trecho da orla do Guaíba recebe nome do escritor Moacyr Scliar

Em homenagem ao médico e escritor porto-alegrense Moacyr Scliar, a orla do Guaíba foi batizada com seu nome na quinta-feira (7). O trecho passa a ser chamado de Orla Moacyr Scliar e o momento foi marcado pela entrega do protótipo da placa para a viúva Judith Scliar, familiares e autoridades (foto). O vereador autor da iniciativa foi o presidente da Câmara Municipal, Valter Nagelstein, e a lei foi aprovada este ano. Segundo Judith, o marido costumava frequentar o local. Conhecido por suas obras que tratavam do bairro Bom Fim e também do povo judaico, Scliar imortalizou a cidade que amava em diversos livros. O escritor faleceu em 27 de fevereiro de 2011, por falência múltipla de órgãos e deixou a esposa, o filho Roberto e um legado de mais de 80 livros.