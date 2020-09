Futuro da Terra reconhece a excelência em pesquisa do agro





Solenidade na Expointer Digital teve transmissão ao vivo, com participação do governador Eduardo Leite por vídeo

Thiago Copetti

Em um formato inovador, com a transmissão ao vivo da cerimônia diretamente do Parque Assis Brasil, a premiação O Futuro da Terra ocorreu ontem à tarde na Expointer. O evento é uma realização do Jornal do Comércio em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) e reconhece os destaques da pesquisa voltada ao agronegócio no Rio Grande do Sul.

Neste ano, foram 10 premiados em cinco categorias. Devido à pandemia de Covid-19, o evento teve participação restrita de convidados, com os premiados enviando suas mensagens em vídeo durante a transmissão. Todos puderam falar um pouco sobre sua trajetória profissional nas mensagens. A própria Expointer adotou o formato digital.

Para o diretor de Operações do JC, Giovanni Tumelero, o desenvolvimento da pesquisa tem sido responsável pela transformação do agronegócio brasileiro em um dos mais competitivos do mundo. "É com grande satisfação que estamos aqui na Expointer, pela primeira vez de forma virtual, para homenagear pessoas e instituições, que com seu trabalho vêm contribuindo com inovações que fortalecem a produção agropecuária do Rio Grande do Sul e do Brasil", afirmou.

Ele destacou que O Futuro da Terra, a cada Expointer, seleciona trabalhos dos pesquisadores gaúchos pela representatividade e relevância na melhoria das técnicas utilizadas no campo pelos produtores rurais. "Sejam elas de manejo para produzir mais com menores custos, sejam elas soluções para o controle de doenças e pragas", observou o diretor do JC, que destacou a pesquisa como um fator decisivo para o aumento da produtividade do agronegócio.

Tumelero reafirmou, também, a importância das startups do agronegócio. "São empresas jovens, que trazem em sua essência tecnologias disruptivas. Representam dois valores importantes, que o Jornal do Comércio sempre buscou divulgar: empreendedorismo e inovação."

participou da cerimônia ao vivo, por vídeo O governador Eduardo Leite, diretamente do Palácio Piratini. Salientou que O Futuro da Terra coloca em evidência todo o esforço que faz do Estado uma potência do agronegócio. "Um setor que beneficia a população como um todo, ainda mais neste momento em que a ciência está em alta nas discussões sobre o coronavírus. No agronegócio, conhecemos bem o valor da ciência há muito tempo, para aumentar a produtividade, agregar valor e fazer tudo isso com respeito ao meio ambiente", destacou Leite.

Para o secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), Covatti Filho, "a pesquisa é fundamental para que o agro continue crescendo. Basta ver o que era a produtividade das lavouras há 10 anos e o que existe hoje. Boa parte disso é fruto de pesquisa e tecnologia", salientou ele, que recebeu de Tumelero uma placa em homenagem aos 50 anos do Parque de Exposições Assis Brasil.

Odir Dellagostin, presidente da Fapergs, contou que são raros os reconhecimentos para área da pesquisa em agronegócio. "Não temos muitas oportunidades para homenagear estes talentos que desenvolvem novas tecnologias para o campo. Temos muita honra em conseguir ajudar na escolha de selecionados juntamente com o Jornal do Comércio", disse.

Do mesmo modo, o presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), Leonardo Lamachia, destacou que o prêmio vem em um momento histórico para a feira pelo simples fato "de conseguirmos realizá-la em um ano em que houve estiagem severa e pandemia. É um feito tão importante quanto o realizado há 50 anos, quando se trouxe a exposição do Parque Menino Deus para cá".

Em depoimento gravado, o presidente da Assembleia Legislativa, Ernani Polo, disse que, "na valorização do agronegócio, o JC está novamente de parabéns, juntamente com a Fapergs reconhecendo e premiando protagonistas do agronegócio gaúcho."

Para Gedeão Pereira, presidente da Farsul, "se éramos importadores de alimentos há 40 anos, hoje somos grandes exportadores. Isto tem muito de investimento e esforço do produtor, mas também do avanço de pesquisas no setor", completou ele.

