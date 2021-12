Direção do Grêmio planeja liberar mais atletas para diminuir a folha salarial

não renovação dos vínculos com Cortez, Rafinha e Diego Souza A direção do Grêmio segue fazendo contas para diminuir a folha de pagamento para a disputa da Série B em 2022. Após o anúncio da, o Tricolor segue analisando uma lista de atletas que não devem seguir na próxima temporada. Só a liberação destes três nomes representa uma diminuição de aproximadamente R$ 1,5 milhão com salários.

A queda para a segunda divisão tornou a manutenção de Douglas Costa praticamente inviável. O camisa 10 chegou com pinta e salário de ídolo, mas, dentro de campo, a resposta não veio. Além disso, ele se envolveu em algumas polêmicas com as liberações para seguidas festas de casamento e o desfecho com a cena irônica na comemoração em um dos gols na vitória sobre o Atlético-MG no jogo que decretou o rebaixamento. Douglas Costa custa mensalmente aos cofres do Grêmio cerca de R$ 1,5 milhão.

Outros nomes estão na lista para deixar o clube. O questionado e polivalente Alisson tem interesse do Santos, e o Grêmio não irá dificultar a negociação. Muito pelo contrário, o vice de futebol Denis Abrahão já falou que o técnico Vagner Mancini não conta com o meia-atacante para o ano que vem.