perdeu para o Ceará por 3 a 2. técnico português Antonio Oliveira deu um nó tático no ex-comandante do Furacão e venceu por 1 a 0. Só que veio o Campeonato Brasileiro e com ele a régua subiu. Já na estreia, desfalcado com alguns casos de Covid-19, o Tricolor foi até o Nordeste eA recuperação poderia ter vindo na Arena, diante do Atlhetico-PR, velho conhecido de Tiago Nunes. Mas o

derrota para o Sport, na Ilha do Retiro Grêmio fracassou diante do Santos Diego Souza também desperdiçou uma penalidade, e o 0 a 0 manteve a seca de vitórias. Na sequência, a, somada a uma das piores atuações, deu início às críticas mais ferrenhas ao trabalho do gaúcho de Santa Maria. Então, vieram dois jogos em casa e a chance dupla de vencer. Só que o, após ficar duas vezes à frete do placar e ceder o empate em 2 a 2. Já com o Fortaleza, no último domingo (27), após Kannemann ser expulso e Gabriel Chapecó defender um pênalti, o time teve a chance de vencer, masA atual campanha repete os anos de 1998 e 2019, que tiveram os piores inícios de Brasileirão

A crise técnica é defendida pela diretoria com o argumento de que o trabalho está sendo bem feito e o grupo de jogadores está fechado com o treinador. A ausência do presidente Romildo Bolzan Júnior, afastado por um forte resfriado, deixa o comando do clube nas mãos do vice Marcos Hermann e do executivo Diego Cerri. Ele nem foi apresentado oficialmente e foi o escolhido para falar depois do empate com o Fortaleza.