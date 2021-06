Sorteio na CBF define os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil

O departamento de competições da CBF agendou para esta terça-feira (22), às 16h, na sede da entidade, a realização do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Além da definição dos confrontos, já será conhecido todo o chaveamento da competição até a final, marcada para os dias 20 e 27 de outubro.

Para o sorteio das oitavas de final da competição, a CBF colocará todas as equipes em um pote único. Diferentemente das etapas anteriores, não haverá separação dos clubes, de acordo com suas posições no ranking nacional. Ou seja, qualquer time pode enfrentar algum dos outros 15 classificados.

As equipes serão representadas por bolinhas e, uma a uma, serão retiradas para a definição dos jogos. Além de definir os confrontos, o sorteio organizará o chaveamento dos embates até a grande final do torneio.

Segundo o calendário da entidade, a fase de oitavas de final começará no final do próximo mês. Os duelos de ida estão previstos para os dias 28, 29 e 30 de julho. Os de volta acontecerão em 4, 5 e 6 de agosto. Os mandos de campo também serão sorteados. A partir de agora haverá a utilização do árbitro de vídeo (VAR).

Das equipes classificadas, 10 são da Série A, três da Série B, um da Série C e duas da Série D. As oitavas de final da Copa do Brasil contam com jogos de ida e volta, assim como a anterior, e sem o gol marcado fora de casa como critério de desempate. Atual campeão, o Palmeiras foi eliminado na terceira fase ao cair para o CRB nos pênaltis.

Cada um dos 16 participantes receberá R$ 2,7 milhões pela presença nesta fase da competição.

Classificados às oitavas de final da Copa do Brasil