Com pandemia, presidente da Argentina coloca realização da Copa América em dúvida

Após receber alta da Covid-19 na quarta-feira (14), o presidente da Argentina, Alberto Fernández, afirmou nesta quinta-feira (15) que está preocupado que a realização da Copa América gere aumento de casos, mas garantiu que não quer prejudicar a competição.

"Não quero frustrar o espetáculo da Copa América, mas quero que sejamos sensatos, muito cuidadosos. Temos algum tempo pela frente para ver como as coisas evoluem", disse Fernández em declaração a rádios locais.

A Conmebol claramente quer a realização do torneio. "A Copa América se joga, com ou sem público", conforme declarou o paraguaio Alejandro Domínguez, presidente da entidade, que cogitou a possibilidade de presença de 30% de público nos estádios.

"Temos que agir com muito cuidado. As autoridades esportivas têm que agir com muita atenção, porque o que está acontecendo nos times de futebol argentinos é uma amostra do que pode acontecer, e muito mais se sairmos para jogar em países onde o problema é maior", continuou o mandatário argentino.

Conmebol recebeu uma doação de 50 mil doses de vacina para a Covid-19 Nesta semana, a, que pretende utilizar para imunizar todas as pessoas envolvidas na Copa América, que tem previsão de início em 13 de junho.