Santos e Robinho, condenado por violência sexual, entram em acordo e suspendem contrato

O Santos anunciou no começo da noite desta sexta-feira (16) que decidiu suspender a validade do contrato firmado com Robinho no último sábado 10. "O Santos Futebol Clube e o atleta Robinho informam que, em comum acordo, resolveram suspender a validade do contrato firmado no último dia 10 de outubro para que o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre na Itália", diz nota do clube.

O atleta postou um vídeo em seu Instagram, dizendo que não quer atrapalhar o clube e que provará sua inocência, agradecendo o apoio dos fãs. “Com muita tristeza no coração, venho falar para vocês que tomei a decisão junto do presidente de suspender meu contrato neste momento conturbado da minha vida. Meu objetivo sempre foi ajudar o Santos Futebol Clube. Se de alguma forma estou atrapalhando, é melhor que eu saia e foque nas minhas coisas pessoais. Para os torcedores do Peixão e aqueles que gostam de mim, vou provar minha inocência”, afirmou Robinho.