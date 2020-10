Coletivo de torcedoras notifica STJD e pede anulação de registro de Robinho no Santos

O jogador foi anunciado pelo Santos no domingo (11) Treze coletivos de torcedoras enviaram ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) uma notícia de infração disciplinar, requerendo o oferecimento de denúncia e a consequente anulação do registro do atacante Robinho.e registrado na segunda-feira (12), em um plantão extraoficial.

A inscrição do jogador deve acontece no primeiro dia útil após o anúncio da contratação. Como segunda-feira (12) foi feriado nacional, Robinho deveria ter sido registrado na terça-feira (13). Entretanto, na terça, começou a punição recebida pelo Santos pela dívida do clube com o Huachipato (CHI) na contratação de Soteldo.

Conforme o parágrafo 3° do art 22 do regulamento nacional de registro e transferência de atletas de futebol, "a publicação no BID dar-se-á em horário de expediente da CBF" - ó em dias úteis.

O Santos obteve a liberação para poder voltar a inscrever jogadores na última sexta-feira (9), após acordo com o Hamburgo (ALE) pela dívida na contratação do zagueiro Cléber Reis, em 2017. O presidente Orlando Rollo esteve na CBF antes disso e pediu aos cartolas da entidade e da Federação Paulista de Futebol por um plantão para poder registrar jogadores na segunda-feira - o pedido foi aceito, e Robinho foi registrado.

A porta-voz do coletivo feminino da torcida organizada "Flamengo da Gente", Caroline Rocha, explica a ação: "A indignação com o anúncio do Robinho foi geral dentro do nosso coletivo, por toda a questão da condenação que o envolve. O 'Flamengo da Gente' é um coletivo de ação, então procuramos um caminho para nos posicionarmos contra esse absurdo", explica.

"Assim, as 'Mulambas da Gente', frente feminina da torcida, entraram em contato com outros coletivos de diferentes clubes e assinamos, juntos e coletivamente, esse documento. Foram 28 assinaturas - de 13 coletivos de torcedoras diferentes, de diversos estados", afirma.

Em 2017, na Itália, Robinho foi condenado a nove anos de prisão por "violência sexual em grupo". No domingo (11), o UOL Esporte publicou relatos de grupos de torcedoras que repudiaram a contratação do atacante.O jogador nega as acusações.

Além dos 13 coletivos que assinaram o documento, torcedoras, individualmente, também participaram. Caroline conta que fez os contatos na segunda-feira (12) e mobilizou os grupos para que tentassem corrigir a infração e brecar o registro do jogador.

Como base, a carta utiliza o art. 1º do regulamento. "Este Regulamento Geral das Competições (RGC) foi elaborado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no exercício da autonomia constitucional desportiva para concretizar os princípios da integridade, ética, continuidade e estabilidade das competições, do fair play (jogo limpo) desportivo, da imparcialidade, da verdade e da segurança desportiva, buscando assegurar a imprevisibilidade dos resultados, a igualdade de oportunidades, o equilíbrio das disputas e a credibilidade de todos os atores e parceiros envolvidos".

"O artigo foi burlado quando criou-se um plantão fora do expediente para registrar um jogador. Foi um jeitinho que deram. E é essa a nossa queixa", explica Caroline. A notificação foi feita para a Procuradoria Geral do STJD. Uma vez recebida, a entidade pode fazer uma denúncia formal e pedir a nulidade do registro.

ENTENDA A PUNIÇÃO

não poderá contratar pelas próximas três janelas de transferências. Em setembro, o Santos foi novamente punido pela Fifa. A entidade ampliou a punição que já está ativa e determinou que o timeO documento foi homologado no último dia 16 na CBF. Caso o Santos acertasse a dívida antes do prazo da punição, ela seria suspensa. Não aconteceu.

Os chilenos do Huachipato (CHI) entraram com processo contra o Santos pelo não pagamento do valor combinado pela contratação de Soteldo, no início de 2019, por US$ 3,5 milhões (quase R$ 19,5 milhões na cotação atual).

O Santos teve uma derrota perto de agosto na Corte Arbitral do Esporte (CAS ). A dívida é referente apenas aos 50% adquiridos em janeiro de 2019 porque o outro caso que se refere a Soteldo ainda não foi julgado pela Fifa: a cláusula que obrigaria o Peixe a adquirir o restante dos direitos do atleta por US$ 6 milhões em caso de proposta do mesmo valor rejeitada pelo clube alvinegro. O Atlético-MG ofereceu o montante no início do ano, e o Santos rejeitou.

Folhapress