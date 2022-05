Flávio Loureiro Chaves, uma vida entre livros

À universidade, Flávio doou os melhores anos de sua vida - e desta doação todos saíram ganhando. Ele, enriquecendo seu currículo, ajudando a formar professores e leitores, e sistematizando a vida literária gaúcha. Seus alunos - muitos transformados em colegas - igualmente lucraram nas aulas em que Flávio deixava claro sua admiração por autores da literatura universal, seguindo uma paixão pelos livros inoculada ainda na adolescência, quando foi aluno do professor Carlos Appel, no Colégio Aplicação. "Flávio sempre foi generoso. Lembro que um grupo grande de estudantes se autodenominavam de 'Flavetes'. Não havia malícia, acho importante dizer isso, e sim admiração enorme pelo jovem que, com sua competência, havia chegado aonde nós todos apenas começávamos a engatinhar", reforça Jane, lembrando nunca ter visto outro professor que tenha sentado com uma aluna de graduação, na biblioteca, para ensinar a escrever um texto científico. "Flavio fez isso comigo".

Flávio Loureiro Chaves é doutor em Letras pela Universidade de São Paulo. Foi professor titular de Literatura Brasileira e pró-reitor da Ufrgs. Foi também diretor do Programa de Pós-Graduação em Letras e implantou o Instituto de Estudos Avançados da América Latina. Foi ainda professor convidado da Université de Rennes, na França, da Escola Superior de Jornalismo, em Portugal, e da Universidade de Brasília, além de ter participado de conferências na Bélgica, e nas universidades de Berkeley, Stanford, Texas e no Smithsonian Institute. Mas o que surpreende quem conhece este professor cheio de títulos e dono de um humor tão sofisticado quanto enigmático é que ele adora dizer que as quatro pessoas mais importantes na sua formação intelectual nunca tiveram diplomas, nem passaram perto de uma universidade como alunos: Erico Verissimo, Carlos Reverbel, Maurício Rosenblatt e P. F. Gastal (ouvi algo parecido recentemente do jornalista cultural Sérgio Augusto, que apontou outros quatro autodidatas - Millôr Fernandes, Paulo Francis, Ivan Lessa e Luis Fernando Verissimo, o filho de Erico - como as quatro pessoas mais inteligentes que conheceu na vida).

Numa Porto Alegre provinciana e culta

Toda a conversa que serviu de base para esta reportagem foi realizada na casa de Flávio, um amplo apartamento no Moinhos de Vento onde o professor vive sozinho, cercado por livros metodicamente organizados. A conversa também foi constantemente interrompida para que Flávio fosse às estantes mostrar parte do seu acervo: primeiras edições e raridades, muitas delas autografadas por autores/amigos como Rubem Braga, Mario Quintana, Carlos Reverbel, Ignácio de Loyola Brandão e, logicamente, Erico Verissimo.

"Minha relação pessoal com o Flavio sempre se pautou por uma fraterna e harmoniosa convivência, em especial, no ambiente cultural", destaca o ex-secretário da Cultura Roque Jacoby. "Por sua postura como professor e pelos conhecimentos profundos das obras de três grandes escritores brasileiros, Erico Verissimo, João Simões Lopes Neto e Machado de Assis, Flávio tornou-se uma referência na área literária. Tive a honra de publicar duas de suas mais importantes obras: um estudo sobre Erico e um livro sobre Simões Lopes Neto, dois trabalhos que enriqueceram a Série Documenta que eu dirigia na editora Mercado Aberto". A escritora Cíntia Moscovich acrescenta: "Se pensarmos que até pouquíssimo tempo atrás estávamos degolando gente aqui no Estado, concluiremos com facilidade que o Flávio é um civilizador. Tudo o que ele fez em prol da literatura - já são clássicos os estudos acerca de Erico Verissimo e de Simões Lopes Neto, por exemplo, sem falar no conhecimento íntimo da obra de Machado e de Proust - e a favor da universidade, todo o esforço que ele empreendeu para esclarecer, pesquisar, relacionar, mediar, aclarar são medidas que nos ajudaram a recuar do abismo da barbárie". E Jane Tutikian completa: "Flávio foi um dos primeiros críticos brasileiros a refletir sobre o realismo mágico e o chamado 'boom' da literatura latino-americana. Em 1973, lançou o livro Ficção Latino-Americana, com importância fundamental para os leitores e a crítica universitária brasileira".

Flávio representa um capítulo importante da vida cultural do Brasil em geral e do Rio Grande do Sul de forma específica. "Fui da última turma de pós-graduação que teve aula com Antonio Cândido", lembra ele do tempo em que estudou na USP. "E também convivi com Alfredo Bosi, Décio de Almeida Prado, Paulo Emílio Salles Gomes e a recentemente falecida Lígia Fagundes Telles". Foram figuras importantes na formação de Flávio, e com algumas delas ele até já tinha um contato prévio. "Décio de Almeida Prado foi quem primeiro publicou um artigo meu, em 1961, no Suplemento Cultural de O Estado de S. Paulo, e Salles Gomes eu já conhecia de uma ida a São Paulo, quando fui convidá-lo para que ele participasse de um ciclo sobre cinema russo em Porto Alegre".

Salles Gomes aceitou e travou contato com os cineclubistas gaúchos, uma turma que incluía, além do próprio Flávio, os futuros críticos Jeferson Barros, José Onofre, Hélio Nascimento, Enéas de Souza e Goida, todos de uma forma ou de outra ligados a P.F. Gastal. "No Caderno de Sábado, do Correio do Povo, Gastal nos abria espaços e nos estimulava a escrever sobre os filmes que havíamos visto. Porto Alegre era um centro urbano efervescente", diz Flávio. "Ele é um incentivador da literatura e de seu estudo, assim como sempre se mostra interessado pelo cinema, é um cinéfilo de marca. Ele está continuamente à procura, embora por vezes se confesse cansado de novidades delgadas e ocas", completa Cíntia.

A efervescência que Flávio viveu - e sente saudade, dos anos 1960 e 1970 - se traduzia em peças, concertos, cineclubes e livrarias. "Naquela época, a cidade tinha umas 10 livrarias de alto nível, com acervos impressionantes e livreiros que sabiam o que estavam vendendo. Apesar de provinciana, Porto Alegre era muito culta. E isso se perdeu", lamenta Flávio.