Salgado Filho volta a operar com aparelhos para pousos e decolagens com nevoeiro

A nova extensão da pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, ainda não foi liberada para uso das aeronaves , mas os equipamentos que permitem pousos e decolagens com nevoeiro mais baixo já estão operando novamente. Na prática, a condição reduzirá a frequência de atrasos ou cancelamentos de voos.

Os aparelhos são essenciais principalmente no inverno, quando a incidência do fenômeno meteorológico é mais frequente, prejudicando a operação e afetando a malha aérea não só de viagens que partem ou chegam à Capital, mas de outras localidades devido a conexões que passageiros precisam fazer e acabam não conseguindo.

O Instrument Landing System (ILS) categoria 2 (CAT II) "está operacional" desde 21 de abril, segundo a concessionária. A formalização foi comunicada um dia antes, em 20 de abril.

A liberação foi dada pelo Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta II), ligado ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea).

A existência do ILS CAT II não acaba com a limitação imposta pelo nevoeiro.

A Fraport explica que a operação CAT II exige visibilidade horizontal acima de 300 metros de comprimento e vertical maior que 30,5 metros.

"Se a neblina estiver mais densa que isso, não é permitido operar nem com CAT II", esclarece a concessionária, em nota, e acrescenta sobre duas exigências para uso dos instrumentos:

"Os pilotos devem possuir habilitação para operar o ILS CAT II e as aeronaves devem estar equipadas para tal", condiciona a empresa, que administra o Salgado Filho desde janeiro de 2018.

A Fraport também faz outro esclarecimento sobre os dias de nevoeiro ou outra situação que possa impedir pousos e decolagens:

"É importante ressaltar que o aeroporto nunca fecha. A Torre de Controle alerta quais são as condições de visibilidade. A decisão de pousar, ou não, é sempre do piloto, de acordo com seu treinamento e características da aeronave".

O aparelho estava desabilitado há mais de dois anos, justamente para as obras de construção da nova extensão do traçado, que passou de 2.280 metros para 3.200 metros, e custaram R$ 135 milhões. A ampliação é parte do contrato da concessão com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

As obras se encerraram em fevereiro deste ano , incluindo a Resa, porção instalada após a pista usada para escape das aeronaves. O cronograma teve atraso de um ano devido à demora na liberação da área da Vila Nazaré para a montagem da Resa. O trecho fica próximo à avenida Sertório, na área mais ao Norte do aeródromo.

O conjunto de instrumentos teve de ser realocado fisicamente para se adequar à nova condição da pista, por isso ficou desligado.

A Fraport também informou que a previsão de uso do traçado é a partir de 19 de maio, conforme sinalização da Anac. Ainda será preciso que a Anac homologue a extensão , para que ela comece a ter pouso na nova extensão.