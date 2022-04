Aeroporto Salgado Filho ganha cancela alertando para cobrança futura

Quem desembarcou nesta quarta-feira (12) no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, já visualizou a cancela na saída do Terminal de Passageiros (TPS). A instalação da barreira está nos detalhes finais e vai demarcar uma nova fase para o fluxo de veículos no acesso ao embarque e desembarque do complexo.

A partir do dia 25, passam a funcionar as cancelas na entrada e na saída do TPS, limitando o tempo de isenção na permanência dentro do complexo.

A medida anunciada pela concessionária Fraport Brasil vem gerando polêmica entre usuários, como motoristas particulares que deixam ou buscam pessoas no aeroporto e motoristas de aplicativos e táxis.

Depois de passar pela cancela para alcançar o terminal, o motorista terá 10 minutos para ficar nas áreas de embarque e desembarque sem nenhum custo.

Depois disso, terá de pagar mais por avançar no horário. Uma opção, indicada pela Fraport, é de que os usuários usem os estacionamentos rotativos do Salgado Filho. São dois edifícios-garagem e duas áreas abertas.

Um motorista de Uber comentou com a reportagem do Plano de Voo sobre a expectativa sobre a adoção da barreira e como será o fluxo, tanto para cumprir o tempo sem pagar como se tiver de fazer o pagamento, filas que podem se formar na saída.

A dúvida é se os 10 minutos serão suficientes para percorrer o trecho, deixando ou pegando passageiro. A concessionária garante que fez medições em horários de pico que apontam que o tempo definido será suficiente.

"Tem passageiro que pede o carro antes mesmo de pegar as bagagens na esteira", cita o motorista, temendo que tenha de esperar e ultrapassar o tempo.

"No Aeroporto Hercílio Luz, de Florianópolis, a concessionária delimitou áreas para uso de taxista e outra para aplicativos, e isso organizou o fluxo", comenta ele, como uma sugestão para a Fraport.

Táxis credenciados, que são os que ficam na área de desembarque ao lado da calçada em frente às portas de saída do terminal não terá de seguir a regra, assim como ônibus de turismo e outros serviços cadastrados. Táxis gerais a aplicativos param na área central.