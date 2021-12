Ligação aérea entre Porto Alegre a Erechim entusiasma passageiros

Os passageiros que cruzam o trajeto entre Porto Alegre e Erechim, no Norte gaúcho, não escondem o alívio de fazer isso pelo céu. Pela estrada, seriam mais de seis horas. Muito tempo para muitos deles que têm negócios a resolver na Capital ou no Interior ou querem aproveitar o tempo no destino. Veja mais sobre este fluxo que a aviação estão aproximando