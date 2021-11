Aviação no interior gaúcho ganha impulso e projeto voos maiores

Se você ouvir o barulho do motor intenso e regular em algumas horas do dia não estranhe. O tráfego nas alturas da manhã até a noite está mais movimentado. A ativação de novas rotas entre Porto Alegre e o interior abriu um novo capítulo no transporte comercial de passageiros no Rio Grande do Sul.

É a nova fase emergente da chamada aviação subregional, quando as rotas ocorrem dentro do território.

Você já embarcou em um avião com nove assentos que não dá para ficar em pé e que, além de conectar rapidamente destinos, permite apreciar do alto a diversidade, as belezas no Rio Grande do Sul? Prepara-se, porque a viagem que começa agora vai trazer essa experiência é muito mais.

Bem-vindo a série Plano de Voo , que percorre os destinos entre Porto Alegre e mais 12 cidades, segundo a agenda de ligações descrita a seguir. Em cada trecho voado, há sinalizações de como foi.

Os detalhes dos 12 destinos e 24 voos entre Porto Alegre e o interior:

OUTUBRO

Dia 18: VIAJADO

São Borja: às 7h10min. Volta: às 9h45min. Duração de cada voo: 2 horas e 5 minutos. Veja como foi

às 7h10min. Volta: às 9h45min. Duração de cada voo: 2 horas e 5 minutos. Santa Cruz do Sul: às 14h55min. Volta: às 16h05min. Duração de cada voo: 45 minutos, Veja como foi

Dia 19: VIAJADO

Vacaria: às 14h40min. Volta: às 16h05min. Duração de cada voo: 1 hora e 5 minutos. Veja como foi

Dia 20: VIAJADO

Erechim: às 17h35min. Volta: às 19h25min. Duração de cada voo: 1 hora e 15 minutos. Veja como foi

Dia 21: VIAJADO

Canela: às 12h20min. Volta: às 13h20min. Duração de cada voo: 35 minutos. Veja como foi

às 12h20min. Volta: às 13h20min. Duração de cada voo: 35 minutos. Santa Maria: às 15h45min. Volta: às 17h35min. Duração de cada voo: 1 hora e 5 minutos. Veja como foi

Dia 22: VIAJADO

Santo Ângelo: às 10h50min. Volta: às 12h55. Duração de cada voo: 1 hora e 5 minutos. Veja como foi

Dia 27: VIAJADO

Bagé: às 21h25min. Volta: às 5h (dia seguinte). Duração de cada voo: 1 hora e 25 minutos. Veja como foi

Dia 28: VIAJADO

Uruguaiana: às 10h35min. Volta: às 13h10min. Duração de cada voo: 1 hora e 50 minutos. Veja como foi

Dia 29: VIAJADO

Pelotas: às 15h55min. Volta: às 17h35min. Duração de cada voo: 40 minutos (houve atraso para checar problemas com o avião - saída de Porto Alegre foi às 17h16min, e de Pelotas, às 18h35min). Veja como foi

Dia 30: VIAJADO

Alegrete: às 7h10min. Volta: às 9h30min. Duração de cada voo: 2 horas e 10 minutos. Veja como foi

NOVEMBRO

Dia 2 de novembro: