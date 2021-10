Como é feita a série Plano de Voo que percorre ligações aéreas no RS

A série Plano de Voo mostra como é a aviação comercial regional no Rio Grande do Sul. A jornalista Patrícia Comunello viaja pelas 12 ligações aéreas feitas pela companhia Azul, entre Porto Alegre e o interior gaúcho entre 18 e 2 de novembro de 2021.

Em cada destino, histórias dos passageiros, como são as condições de terminais, pistas e aeroportos para pousos e decolagens. Acompanhe no site do Plano de Voo