O voo direto Porto Alegre-Alegrete, que é feito em uma pequena aeronave com apenas nove assentos pela companhia Azul, emocionou os passageiros que fizeram o trecho neste sábado (30). A série Plano de Voo, que começou em 18 de outubro, acompanhou a reação antes do embarque, durante o voo e após o desembarque. Foram pouco mais de duas horas de duração. De ônibus, seriam mais de sete horas.

"Pela primeira vou chegar na minha terra natal voando. Tô com o coração acelerado. É muita emoção", descreve Eliziane Marques, que mora em Brasília há 10 anos, ainda no portão 112, de onde seguiria depois em um ônibus pelo pátio das aeronaves do Aeroporto Internacional Salgado Filho antes de embarcar na aeronave.

"Vou ver o Pampa e Alegrete de cima", completa Eliziane.

Até o começo do ano, ela pegava ônibus da Capital até a cidade para visitar os pais e demais familiares. "O avião é mais rápido, são duas horas. O ônibus mais de sete horas", compara.

"Vi pela internet quando o prefeito inaugurou o aeroporto, que tem até porteira. Tô curiosa para ver como é. Para quem é alegretense, ter o aeroporto é inovação. Vai deixar Alegrete mais perto do mundo", arremata a bancária.

A estreia da conexão, em agosto deste ano, virou até Meme nas redes sociais, com repertório que costuma ser falado no sistema de som das aeronaves pela tripulação adaptado a gírias da fronteira.

Passageiros e tripulação posaram para foto para marcar o voo entre a Capital e Alegrete. Fotos: Patrícia Comunello/JC

Mais sete pessoas estavam no voo que saiu às 7h10min do Salgado Filho. O trecho faz parte da malha operada pela Azul Conecta, braço da Azul para a aviação subregional, quando é atendida por pequenas aeronaves.

Depois de descerem, tirarem fotos e receberem os familiares na pista os familiares que aguardavam no terminal, alguns passageiros quase esquecem das malas no compartimento interno do Grande Caravan. Eliziane levou o afilhado David para conhecer a área interna da aeronave.

"Ele sonha em viajar de avião", conta a bancária. David já escalava a escadinha do Grand Caravan.

Rezende conseguiu encaixar a agenda de trabalho e horário para ver a família em Alegrete. "Vou testar a ligação"

O advogado Leonardo Rezende trabalha na Capital, mas a família mora em Alegrete. Ele fez pela primeira vez a rota: "Não tinha conseguido encaixar nos mesmos dias e horários. Vou testar. Pelo menos são só duas horas", diz ele. Ao descer no terminal na cidade, mulher e filhos aguardavam atrás da tela que separa da pista.

Maria Lúcia Gomes de Souza, 72 anos, e o filho Lúcio Américo Gomes dall Forno também fizeram pela primeira vez o trecho. Eles moram em Florianópolis, pegaram conexão a Campinas e chegaram no começo da madrugada ao Salgado Filho.

Maria Lúcia e o filho Lúcio cochilaram no aeroporto, vindos de Florianópolis, à espera do voo a Alegrete

"Fizemos um cochilo aqui no aeroporto mesmo", conta Lúcia, que não se incomodou com o cansaço e só pensava em embarcar para a aventura.

"Foi minha prima que falou dos voos. Não tem nada melhor que avião. Na próxima, vamos reservar voo direto para a Capital", projeta ela. "É uma emoção. É um avião com pouco lugares né", comenta Maria Lúcia. No Grand Caravan, ela mostrava com sinal de positiva que estava tudo bem. "Muito lindo", resumiu a alegretense, de volta à terra, mas agora em um avião.