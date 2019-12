Taxa Selic em baixa estimula procura por renda variável

Com a taxa Selic em 4,5%, menor nível da série histórica do Banco Central (BC), iniciada em 1986, as aplicações de renda fixa perdem atratividade, e uma legião de investidores realoca seus recursos em produtos com maior rentabilidade, aceitando, consequentemente, um pouco mais de risco. O mercado brasileiro comemorou, neste ano, uma queda brusca na taxa desde o início de agosto.

Depois de chegar a um patamar de 14,25% entre agosto de 2015 e outubro de 2016, a taxa seguiu em leve queda ao longo dos anos, mantendo-se estagnada entre março de 2018 e julho de 2019. Foi em meados deste ano que o Comitê de Política Monetária do BC (Copom) respondeu ao desejo do mercado de ver a taxa de juros que influencia as principais taxas dos juros de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras.

Na avaliação do Copom, a evolução do cenário básico e, em especial, do balanço de riscos prescreveu ajuste no grau de estímulo monetário, com redução da taxa Selic em 0,50 ponto percentual. A partir daí foram quatro reduções consecutivas até chegar ao patamar de 4,5% no encerramento do ano.

A taxa acompanhou a queda na inflação medida pelo IPCA no acumulado do ano e projeção de inflação abaixo de 4% nos próximos meses, de acordo com o Boletim Focus mais recente, e o maior otimismo em torno do fechamento do PIB positivo em 2019 (1%) e aceleração no ano que vem. As expectativas de inflação para 2020, 2021 e 2022 apuradas pela pesquisa Focus encontram-se em torno de 3,6%, 3,75% e 3,5%, respectivamente.

No cenário com trajetórias para as taxas de juros e câmbio extraídas da pesquisa Focus, as projeções do Copom situam-se em torno de 4,0% para 2019, 3,5% para 2020 e 3,4% para 2021. Esse cenário supõe trajetória de juros que encerra 2019 em 4,50% ao ano, reduz-se para 4,25% no início de 2020, encerra o ano em 4,50% e se eleva até 6,25% ao ano em 2021.

No cenário híbrido, com taxa de câmbio constante a R$ 4,20/US$ e trajetória de juros da pesquisa Focus, projeta-se inflação em torno de 4,0% para 2019, 3,7% para 2020 e 3,7% para 2021.

O head de renda variável da corretora gaúcha Messem Investimentos, William Teixeira, acredita que a taxa deve parar nos 4,5%. "Nesse patamar, já vamos ter um juro real bem baixo no Brasil, muito próximo ao de países desenvolvidos, que permite que a economia cresça e estimule a retomada de investimentos, pelo menos no curto prazo", projeta Teixeira.

Felipe Paiva, diretor de Clientes da B3, sustenta que o impulso gerado pela queda na Selic sobre o número de investidores em produtos da renda variável é um processo que não tem mais volta. "A combinação de uma taxa Selic baixa com controle da inflação gerou um admirável mundo novo dos investimentos no País. É natural que as pessoas saiam de sua zona de conforto, dos rendimentos garantidos da poupança do passado, e passem a procurar por retornos maiores e novos produtos financeiros", salienta Paiva.

Taxa de câmbio deve entrar em tendência de queda no próximo ano

Afetada pela guerra comercial EUA x China, cotação do dólar alcançou pico de R$ 4,25 no mês de novembro

/VISUALHUNT/DIVULGAÇÃO/JC

Depois de um ano de grande oscilação na taxa de câmbio real/dólar, o mercado espera que o cenário seja menos turbulento no ano que vem. A pesquisa Focus, do Banco Central (BC), supõe trajetória de queda para a taxa de câmbio, que termina 2019 com dólar em R$ 4,15 com a projeção de leve baixa ao longo de 2020 (em R$ 4,10/US$) e negociação em 2021 em torno de R$ 4,00. Tendo chegado a R$ 4,25 em 28 de novembro, a moeda operou em alta a maior parte deste ano. No entanto, declarações do governo federal e uma intervenção do BC operando a venda de reservas internacionais a fim de injetar moeda estrangeira na economia deram conta de acalmar o mercado, segundo analistas. Willian Teixeira, da Messem Investimentos, acredita que não há espaço para que o dólar chegue novamente a

R$ 4,25. "A menos que, diferentemente do que está se desenhando, o cenário piore muito lá fora. Mas ele tem melhorado", diz Teixeira, ressaltando que são esperados, ainda no início de 2020, resultados bastante positivos das empresas brasileiras, o que pode contribuir para que o fluxo cambial se recupere. O câmbio é mais um dos importantes fatores para a tomada de decisão no mundo dos investimentos. Felipe Paiva, diretor de Clientes da B3, lembra que a volatilidade traz impactos em alguns produtos e para diferentes perfis de investidores. "Um exemplo são os Minicontratos Futuros de Dólar Comercial. Hoje, ele é o segundo contrato de derivativo mais negociado no mercado brasileiro, atrás do Contrato Futuro de DI", ressalta Paiva. Por outro lado, a volatilidade leva as empresas importadoras e exportadoras a terem de fazer hedge - ferramenta de proteção à alta ou à queda da moeda estrangeira.

