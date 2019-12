Colecionismo e resgate de obra de gaúchos na programação do Margs

A simultaneidade das duas exposições inauguradas pelo Margs (Praça da Alfândega, s/nº) neste mês, dedicadas a artistas mulheres (a individual de Mariza Carpes, na terça-feira, e a coletiva baseada no acervo, hoje), foi concebida para criar um contexto preliminar à chegada da Bienal do Mercosul, em abril do ano que vem. Essas duas citadas e mais Momentum, de Túlio Pinto; Ponto vernal, de Bruno Borne; e Acervo em movimento - Um experimento de curadoria compartilhada ficam em cartaz até 22 de março.

Após a Bienal, no segundo semestre, serão promovidas Carlos Tenius, 80 - Rigor na revoada, com curadoria de Eduardo Veras e Paula Ramos; uma mostra sobre a Coleção Paulo Sartori, pelo olhar do curador Paulo Herkenhoff; e outras resgatando a produção de Lia Menna Barreto, de Rogério Nazari e Yeddo Titze.

Além das homenagens, ganham espaço no local as artistas Bethielle Kupstaitis e Camila Proto, dentro do programa Poéticas do agora, e novas exposições com base no acervo da instituição.