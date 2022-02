Ex-presidente da OAB/RS, Ricardo Breier assume Comissão Nacional de Prerrogativas

O conselheiro federal e ex-presidente da OAB/RS, Ricardo Breier, assumiu no dia 1º de fevereiro a presidência da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia. Ele foi nomeado pelo novo presidente do Conselho Federal, Beto Simonetti.

De acordo com Breier, seu principal objetivo à frente da Comissão é intensificar as Caravanas das Prerrogativas, bem como fortalecer o exercício da advocacia, através da aplicação da Lei de Abuso de Autoridade, e combater o aviltamento de honorários. “As violações das prerrogativas ofendem diretamente, não só os profissionais, mas igualmente a cidadania representada por eles. Por isso que o tema é uma prioridade absoluta na OAB. Dando sequência ao grande trabalho realizado por Alexandre Ogusuku, vou utilizar toda a bagagem adquirida como presidente da OAB/RS, trazendo as experiências positivas dos projetos de aproximação com a advocacia no interior do Rio Grande do Sul, para levar o apoio institucional da OAB aos colegas de cada canto do Brasil”, destacou.

novo presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia Para o, faz todo sentido um representante da Ordem gaúcha estar à frente da CDAP nacional, tendo em vista que o projeto das Caravanas das prerrogativas começou na instituição. “A OAB/RS dará todo o apoio possível ao conselheiro federal no cumprimento de sua missão primordial”, afirmou.

Breier esteve à frente da Ordem gaúcha em duas gestões (2016-2018 e 2019-2021). Doutor em Direito Penal pela Universidade de Sevilha, na Espanha, seu trabalho na OAB/RS iniciou em 2007, durante as duas gestões de Claudio Lamachia (2007/2009 e 2010/2012), como conselheiro seccional.