Atualizada às 11h50min

Apósna manhã desta sexta-feira (11), o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, decidiu retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre. O executivo municipal anunciou a medida pelo perfil oficial no Twitter.

Segundo Melo, o decreto que revoga o uso obrigatório em espaços abertos na Capital será publicado ainda nesta sexta. A flexibilização em ambientes fechados deve ser discutida na sexta-feira (18) da semana seguinte, afirma o prefeito.

Publicaremos em breve o decreto que retira a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços abertos de Porto Alegre. Decisão tomada com base na realidade da pandemia e da vacinação na Capital. Na próxima sexta-feira, 18, a gestão avaliará a flexibilização para ambientes fechados. — Sebastião Melo (@SebastiaoMelo) March 11, 2022

No Twitter, Melo ainda afirmou que a decisão considerou "dados de contágio, internação e vacinação, incluindo as contribuições dos especialistas das universidades que participaram do".