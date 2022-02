Rio Grande do Sul tem início de queda nas internações por Covid-19

O ano de 2022 começou com uma piora no cenário da pandemia do novo coronavírus no Rio Grande do Sul. Com a disseminação maciça da variante Ômicron, a Covid-19 voltou a ganhar força a partir do início de janeiro, com um expressivo aumento nos novos casos e nas hospitalizações em razão da doença. Nos últimos dias, porém, os indicadores oficiais da Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS) indicam uma redução no número de pessoas internadas no Estado.

Nesta segunda-feira (7), havia 1.282 pacientes confirmados em leitos clínicos com a doença no Rio Grande do Sul. Em comparação com o dia 2 de fevereiro, quando um total de 1.401 pessoas estavam hospitalizadas em enfermarias por causa da Covid-19, houve uma redução de 119 pacientes – 8,95% a menos.

Em relação aos casos suspeitos em leitos clínicos, eram 296 internados nesta segunda-feira contra 472 no dia 26 de janeiro – redução de 37,2%.

Já nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs), eram 572 pessoas hospitalizadas nesta segunda-feira (7) no Estado. No dia 5, eram 590 internados. A diminuição ainda é pequena, mas pode apontar para um início de queda.

No que diz respeito aos casos suspeitos em leitos intensivos, o número, que chegou a 138 no dia 25 de janeiro, estava em 96 nesta segunda-feira – uma diminuição de 30,5%.