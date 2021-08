Porto Alegre quer completar vacinação da 1ª dose até o fim de semana

A partir desta segunda-feira (23), jovens com 18 anos de idade Jornal do Comércio, Sparta também aponta que cerca de 50 mil porto-alegrenses estão em atraso em seu esquema vacinal. Passados sete meses desde que teve início a vacinação contra o novo coronavírus, a campanha de vacinação chega à reta final em Porto Alegre.- a última faixa etária vacinável contra a Covid-19 - podem ser imunizados na Capital. Conforme o secretário municipal da Saúde, Mauro Sparta, a expectativa é de que todo o público com essa idade seja vacinado nos próximos dias e que a primeira etapa da campanha de vacinação (imunização com a primeira dose) seja completada até o fim de semana na cidade. Em entrevista ao, Sparta também aponta que cerca de 50 mil porto-alegrenses estão em atraso em seu esquema vacinal.

Jornal do Comércio - Qual o balanço que se pode fazer de todo o processo?

Mauro Sparta - O balanço é positivo. Começamos em 19 de janeiro, com a primeira pessoa vacinada em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas. colocar unidades móveis nas ruas - O balanço é positivo.Dali em diante, organizamos os grupos e começamos a fazer um trabalho efetivo, sempre com um olho no número de vacinas que chegaram. Conseguimos fazer de uma maneira muito ágil. Porto Alegre sempre teve uma efetiva disposição de vacinar, com os drive-thrus, com as equipes volantes. Eram 15 equipes volantes. Conseguimos de uma maneira muito ágil. Hoje chegamos na última faixa etária indicada pelo Programa Nacional de Imunização, que são as pessoas com 18 anos. São 16 mil pessoas nessa faixa etária na cidade e temos vacinas para todos eles. Convidamos os jovens a comparecerem. Vamos fazer movimentos diferentes, mais agressivos - no bom sentido - de, além do trabalho normal das unidades básicas. Vamos fazer isso durante a semana, estamos chamando de “rolê da vacina”, vamos visitar os bairros, está sendo montado outras maneiras de atingir essa população mais jovem. Isso está em fase de conclusão.

JC - Como está a procura pela vacinação por parte das faixas etárias mais jovens?

Sparta - O jovem de 19, 20, 21 anos tem se vacinado. Claro que, em todas as faixas etárias, fica algo para trás. São pessoas que temos de pedir (para se vacinar), fazer propaganda, usar nossas mídias tradicionais e as redes sociais. Temos a esperança de concluir os 18 anos até o fim da semana. Todo o processo de vacinação pode ser concluído essa semana, sem problema nenhum. Aí vão restar só os que ficaram para trás. Estamos começando a fazer a busca ativa em todas as Unidades Básicas de Saúde.

JC - Quantos porto-alegrenses estão em atraso para completar o seu esquema vacinal?

Sparta - Mais ou menos 50 mil pessoas com a segunda dose atrasada em Porto Alegre. Temos essas informações até por vacina. Quantas da Coronavac, quantas da AstraZeneca/Oxford e quantas da Pfizer. Provavelmente, na semana que vem, vamos fazer muito esforço para buscar essas pessoas.

JC - Nesse processo de sete meses de vacinação, quais aprendizados foram tirados?

Sparta - Tivemos uma parceria efetiva de setores vivos da comunidade, das universidades, das faculdades de medicina, das farmácias, do Exército. A comunidade se integrou, se uniu. Todos esses segmentos têm se incorporado e auxiliado nosso trabalho. Na fase mais aguda, entre fevereiro e março, tivemos um apoio efetivo dos nossos hospitais, da rede básica, das UPAs. - Tivemos uma parceria efetiva de setores vivos da comunidade, das universidades, das faculdades de medicina, das farmácias, do Exército. A comunidade se integrou, se uniu. Todos esses segmentos têm se incorporado e auxiliado nosso trabalho. Na fase mais aguda, entre fevereiro e março, tivemos umFoi extenuante, fomos até o limite. Tivemos dificuldade na internação de pessoas. Mas conseguimos suportar e suplantar aquela dificuldade. As parcerias das redes privadas e filantrópicas foram importantes. No HPS, que nunca tinha tido uma enfermaria para doenças respiratórias, tivemos de abrir uma. Isso ocorreu no Vila Nova, no Clínicas, no Conceição, na Santa Casa, nos hospitais privados também. Foi muito efetiva a participação da sociedade. Nossa comunidade trabalhou muito unida.

JC - O resultado da vacinação é o esperado?

Sparta - É muito bom. Temos 85% da população vacinável já vacinada na primeira dose. Praticamente 600 mil pessoas com a segunda dose. Isso foi aplicado em sete meses. O resultado é muito positivo. Vamos ver se a Comissão Tripartite nos autoriza vacinar dos 12 aos 17 anos. Nessa faixa etária com comorbidades, quatro mil pessoas já foram vacinadas. Sem comorbidades, entre 12 e 17 anos, são mais 104 mil jovens em Porto Alegre.

JC - A prefeitura estabeleceu uma data para que toda a população vacinável tenha recebido a segunda dose?

Sparta - Até o fim do ano vamos ter todo mundo com as duas doses, se Deus quiser.

JC - Em relação à quantidade de vacinas, tem chegado o suficiente?

Sparta - Chegaram novas doses domingo e nesta segunda-feira. Houve uma alteração na distribuição de doses. Porto Alegre vem recebendo um pouco menos. Sempre recebíamos cerca de 10% do que vinha, até porque temos 10% da população. Nos últimos três lotes estamos recebendo menos, pois o Estado fez um recálculo para equilibrar todas as cidades, chegando à imunização de pessoas com 18 anos na mesma época. De qualquer maneira, chegamos aos 18 anos hoje (23 de agosto), e o RS deve chegar nos próximos dias.

JC - O que a prefeitura já sabe, já recebeu de aceno do Ministério da Saúde e da SES-RS, a respeito de uma revacinação, com uma terceira dose?

Sparta - O que se fala é, depois de completar o processo, se fazer a terceira dose em alguns grupos. Não tem nada oficial ainda. Imagino que tenhamos de vacinar primeiro esse grupo de 12 a 17 anos. Não recebemos nada oficial. Só discussões.