Carteira de vacinação deve registrar a data para aplicação da segunda dose

chegada de novos lotes Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 em todo o Estado e ade imunizantes, os municípios gaúchos adotam seus critérios para ampliação das faixas etárias a serem vacinadas. No entanto, é fundamental estar atento a um detalhe importante: a data para aplicação da segunda dose, que deve ser anotada na carteira de vacinação, logo após a administração da primeira.





Relatos de gaúchos residentes no Interior chamam a atenção para a falta de definição de uma data exata para o recebimento da segunda dose e conclusão do esquema vacinal. Em algumas localidades, ao invés do dia para o retorno ao posto de vacinação, vem sendo anotado na carteira de vacinação o período estipulado- 28 dias ou 90 dias, por exemplo.

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES), a orientação que vem sendo repassada às 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs) é para que o registro da data seja realizado.

Presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems), Maicon Lemos esclarece que a prática de não definir a data vinha ocorrendo no início da campanha de vacinação, mas que, aos poucos, os municípios têm sido alertados para a necessidade da mudança de conduta. Segundo ele, embora algumas cidades venham elencando apenas os períodos para o retorno, já há um intenso trabalho voltado à padronização da regra, com anotação da data certa.

"A orientação é para que as equipes que aplicam as vacinas já calculem e anotem, naquele momento, o dia para a aplicação da segunda dose. Estamos trabalhando fortemente para isso, pois dessa forma garantimos, inclusive, a organização e o melhor planejamento dos municípios. Tendo uma planilha com as datas apontadas, se consegue saber direito quantas doses serão necessária ali na frente", comenta.

Lemos reforça ainda que para o cidadão fica mais "didático" ter a data de retorno ao posto anotada na carteira de vacinação. "Dessa forma, a pessoa consegue se determinar para o retorno e garantir a segurança do processo, completado o esquema vacinal na data certa", ressalta.

O presidente do Cosems esclarece que, seguindo a orientação do Programa Nacional de Imunizações (PNI), o intervalo considerado no Estado para aplicação da segunda doses da vacina contra a Covid-19 deve ser de 12 semanas para os imunizantes da AstraZeneca e da Pfizer, e de 28 dias para a Coronavac.