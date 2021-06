Porto Alegre já vacinou metade da população adulta com primeira dose contra Covid-19

A Capital gaúcha atingiu nesta quarta-feira (9) a marca de metade da população vacinável tendo recebido pelo menos a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Segundo os últimos dados do Vacinômetro disponibilizado pela prefeitura, 552.157 pessoas acima de 18 anos receberam a vacina – número que representa 50,3% da população adulta residente na Capital, estimada em 1.103.717 pessoas.

Para as vacinas atualmente aplicadas Ao todo, foram aplicadas 869.681 vacinas contra a Covid-19 na Capital, sendo 317.524 segundas doses. Ou seja, 28,77% das pessoas com mais de 18 anos receberam a imunização completa, com ambas as doses, contra o novo coronavírus.no País, a imunização completa necessita de duas doses.

Conforme dados da prefeitura, a vacinação dos grupos prioritários tem sido efetiva em Porto Alegre até agora. Recebendo também moradores de demais cidades do Estado, a Saúde da Capital aponta uma taxa de mais de 100% de cobertura vacinal com a primeira dose de pessoas com mais de 60 anos, idosos acamados, pessoas com deficiência, profissionais da segurança, pessoas com comorbidades e profissionais da educação.

Profissionais da saúde, indígenas e quilombolas estão na faixa dos 97% da população vacinada com ao menos uma das duas doses necessárias para a imunização completa.

vacinação de pessoas com 56 anos Nesta quarta-feira (9), iniciou-se aou mais, além dos profissionais da educação de nível médio e profissionalizante da rede privada de ensino. O imunizante disponível para estes públicos é o da AstraZeneca.