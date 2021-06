Santa Cruz do Sul recebe alerta e RS soma 13 regiões com agravamento da pandemia

no Sistema 3As de Monitoramento A região Covid de Santa Cruz do Sul foi notificada com alerta nesta quarta-feira (2) referente à piora nos indicadores da pandemia de coronavírus. O GT Saúde do Estado também reforçou alertas de outras sete regiões Covid e emitiu um aviso à região de Lajeado. Das 21 regiões, somente a de Canoas ainda não recebeu notificação

A região de Santa Cruz do Sul terá 48 horas para apresentar um plano de Ação. Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Ijuí, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo e Uruguaiana são as regiões que tiveram alertas mantidos.

Na avaliação do GT Saúde, Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Cruz Alta, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Santa Rosa e Santo Ângelo devem adotar medidas mais enérgicas de enfrentamento à pandemia diante da piora do quadro. As demais regiões mantidas em alerta (Erechim, Ijuí, Pelotas, Santa Maria e Uruguaiana) também receberam novos relatórios.

Novos avisos foram emitidos para Bagé e Novo Hamburgo, que já haviam recebido, mas na última semana não apresentaram melhora na situação da Covid-19. Desde a implantação do novo sistema, também foram emitidos Avisos para Capão da Canoa, Guaíba, Porto Alegre e Taquara.