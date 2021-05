Regiões em alerta no Sistema 3As enviam planos de ação dentro do prazo

quatro regiões do Estado que receberam alertas Sistema 3As de monitoramento Asna quarta-feira (26), dentro das determinações doda pandemia, já enviaram seus planos de ação ao governo do Estado, cumprindo o prazo estabelecido de 48 horas após notificação. Com isso, Caxias do Sul, Erechim, Pelotas e Santa Maria já aplicam as alterações em protocolos e medidas de enfrentamento à Covid-19 encaminhadas ao Executivo.

Pelo novo modelo de controle da pandemia, os planos de ação regionais têm aplicação imediata, assim que apresentados ao Gabinete de Crise, e devem ser seguidos rigorosamente, sem necessidade de aval do Estado.

De acordo com o Palácio Piratini, os planos em vigor são acompanhados e passam por um processo de avaliação. Caso o governo encontre alguma inconsistência ou indicativo de que devem ser aperfeiçoados, farão contato com as regiões. Não há um prazo definido para que ocorra essa análise.

Serão realizadas reuniões, sempre às quintas-feiras, entre o GT Saúde, o GT Protocolos e os comitês regionais das regiões em alerta para que essa avaliação seja permanente e transparente.

Nesta sexta-feira (28), o governo gaúcho deu retorno ainda às oito regiões em alerta, que já haviam enviado seus planos de ação – Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Ijuí, Passo Fundo, Santo Ângelo, Palmeira das Missões, Santa Rosa e Uruguaiana.