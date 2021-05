Quatro regiões do Estado recebem alertas para agravamento da pandemia

Quatro regiões do Estado- Caxias do Sul, Erechim, Pelotas e Santa Maria- receberam alertas do Gabinete de Crise para o agravamento dos indicadores da pandemia, nesta quarta-feira (26). Além disso, as regiões de Bagé e Santa Cruz do Sul receberam segundo aviso, e a de Taquara uma primeira notificação, de acordo com os parâmetros do Sistema 3As de monitoramento da crise sanitária . Com isso, já são 12 regiões sob alertas e sete com avisos.

Reunido ao longo da tarde, sob comando do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, o Gabinete referendou as recomendações do Grupo de Trabalho (GT) Saúde. As regiões em alerta têm 48 horas para apresentarem seus planos de ação.

as regiões de Capão da Canoa, Guaíba, Novo Hamburgo e Porto Alegre também haviam recebido avisos Taquara recebeu aviso por registrar aumento de casos de Covid-19 e diminuição no ritmo de vacinação, segundo os dados verificados pelo Estado. No sábado (22),, e seguirão sendo monitoradas pelo GT Saúde.

Além dos quatro novos alertas, as regiões de Cruz Alta, Ijuí, Passo Fundo, Santo Ângelo, Palmeira das Missões, Santa Rosa e Uruguaiana ainda inspiram cuidados. Por isso, mantiveram a condição de alerta, apesar de já terem apresentado e implementado planos de ação com o protocolos que devem ser adaptados à situação epidemiológica de cada área.

Nesta quinta-feira (27), o Gabinete de Crise fará uma reunião com as regiões para avaliar as medidas adotadas. Enquanto isso, segue monitorando a situação de cada uma.

Regiões que receberam alerta nesta quarta:

Pelotas

A região de Pelotas apresentou incidência de 254,1 casos confirmados por 100 mil habitantes na última semana, aumento de 17,8% frente à anterior. Também apresentou taxa de mortalidade acumulada na semana de 8,08 óbitos por 100 mil habitantes na última semana, alta de 14,5% frente à anterior. É a sexta maior taxa do Estado, sendo 27,1% superior à média estadual.

Além disso, Pelotas apresentou aumento de 12,7% de internados em leitos clínicos, variação de 20 pacientes. Sendo assim, a região tem 177 internados com Covid-19 em leitos clínicos. Em leitos de UTI, houve alta de 6,5% no número de internados, variação de sete pacientes. A região tem 115 internados por Covid-19 em UTIs, o que praticamente representa o máximo atingido de 117 pacientes em 2 de maio. A taxa de ocupação é de 91%, com 18 leitos livres. É um número próximo do maior patamar de internados por Covid-19 na região desde o início da pandemia.

Com o percentual de 9,9%, Pelotas apresenta a quarta menor proporção da população vacinada com segunda dose do Estado.

Caxias do Sul

A região de Caxias do Sul apresentou incidência de 308,5 casos confirmados por 100 mil habitantes na última semana, aumento de 18,7% frente à semana anterior. É a 12ª maior incidência do Estado entre as 21 regiões Covid-19 na última semana, sendo 14,6% superior à média estadual.

Ao longo da última semana, Caxias do Sul apresentou aumento de 7,8% internados em leitos clínicos, uma variação de 29 pacientes. Assim, a região tem 402 internados por Covid-19 em leitos clínicos.

Em leitos de UTI, houve aumento de 7%, variação de 16 pacientes. Com isso, a região tem 243 internados por Covid-19 em UTIs e taxa de ocupação de 88,6%, com 43 leitos livres.

Santa Maria

A região de Santa Maria apresentou incidência de 355,8 casos confirmados por 100 mil habitantes na última semana, aumento de 26,1% frente à semana anterior. É a 9ª maior incidência do Estado entre as 21 regiões Covid-19 na última semana, sendo 32,1% superior à média estadual.

Além disso, Santa Maria apresentou taxa de mortalidade acumulada de 9,11 óbitos por 100 mil habitantes na última semana, aumento de 6,3% frente à semana anterior. É a quarta maior taxa de mortalidade recente do Estado entre as 21 regiões Covid-19 na última semana, sendo 43,4% superior à média estadual.

Ao longo da última semana, Santa Maria apresentou elevação de 10,7% internados em leitos clínicos, entre suspeitos e confirmados, variação de 23 pacientes. Com isso, a região tem 238 internados por Covid-19 em leitos clínicos. Em leitos de UTI, a região apresentou aumento de 3,1% na última semana, uma variação de quatro pacientes. Sendo assim, a região tem 134 internados por Covid-19 em UTIs e taxa de ocupação de 84,7%, com 32 leitos livres. Entre a reunião do GT Saúde e a deliberação do Gabinete de Crise, o número de internados subiu para 139 (86,1%).

Além disso, o percentual de vacinação na região é 8,5%, a menor proporção da população vacinada com 2ª dose no Estado.

Erechim

A região de Erechim apresentou incidência de 306,1 casos confirmados por 100 mil habitantes na última semana, aumento de 24,2% frente à anterior.

Também apresentou taxa de mortalidade acumulada na semana de 4,72 óbitos por 100 mil habitantes na última semana, um aumento de 175,0% frente à anterior.

Além disso, houve um aumento de 44,6% de internados em leitos clínicos, entre suspeitos e confirmados, o que representa uma variação de 25 pacientes. Com isso, a região tem 81 internados por Covid-19 em leitos clínicos.

Quanto aos internados em leitos de UTI, a região apresentou uma redução de 3%, variação de menos um paciente. São 32 internados por Covid-19 em UTIs, e taxa de ocupação de 80,7%, com 11 leitos livres. A região está a apenas oito pacientes do maior número de internados por Covid-19 desde o início da pandemia.

Região que recebeu aviso nesta quinta:

Taquara

A região de Taquara recebeu um Aviso porque apresentou incidência de 314,9 casos confirmados por 100 mil habitantes na última semana, aumento de 87,3% frente à semana anterior. Essa incidência representa a 10ª maior do Estado entre as 21 regiões Covid-19 na última semana, sendo 16,9% superior à média estadual.

Além disso, a região apresentou taxa de mortalidade acumulada na última semana de 3,4 óbitos por 100 mil habitantes, um aumento de 33,3% frente à anterior.

Ao longo da última semana, Taquara teve elevação de 26,1% internados em leitos de UTI, entre suspeitos e confirmados, o que representa variação de seis pacientes. A região tem 29 internados por Covid-19 em UTIs e taxa de ocupação de 36,7%, com 50 leitos livres.

No que diz respeito à vacinação, Taquara apresenta a terceira menor proporção, 9,8%, de toda a população vacinada com a segunda dose no Estado entre as 21 regiões Covid-19.

Alertas:

• Cachoeira do Sul

• Caxias do Sul (novo Alerta)

• Cruz Alta

• Erechim (novo Alerta)

• Ijuí

• Palmeira das Missões

• Passo Fundo

• Pelotas (novo Alerta)

• Santa Maria (novo Alerta)

• Santa Rosa

• Santo Ângelo

• Uruguaiana

Avisos

• Bagé (novo Aviso)

• Capão da Canoa

• Guaíba

• Novo Hamburgo

• Porto Alegre

• Santa Cruz do Sul (novo Aviso)

• Taquara (novo Aviso)