RS emite três novas notificações e já tem oito das 21 regiões em alerta de piora da pandemia

Três regiões do Estado - Santa Rosa, Uruguaiana e Palmeira das Missões - receberam, na tarde desta quinta-feira (20), alertas para o agravamento dos indicadores da pandemia. Com isso, o Rio Grande do Sul já soma oito das 21 regiões Covid em alerta, e pelo menos outras oito sob aviso de tendência de piora. Diante da iminência de novo aumento da disseminação e circulação do coronavírus em solo gaúcho, o governador Eduardo Leite pediu mais atenção da população aos cuidados para enfrentamento da crise sanitária.

"É importante que todos se cuidem, podemos estar diante de um crescimento de casos em todo o Estado, neste momento detectado nessas regiões. Mas é importante que todos possam se cuidar e de todos os que estão a sua volta", disse por meio de vídeo.

O governador também alertou para o aumento de casos em regiões vizinhas ao RS, como Paraná, Uruguai e Argentina, o que faz coloca o Estado em sobreaviso. "Ou seja, diante dessa situação, é importante que a população não relaxe nos cuidados e, inclusive, redobre as medidas de precaução e, principalmente evite aglomerações", pediu Leite.

Reunido desde o meio da manhã, o Gabinete de Crise divulgou pouco antes das 14h a definição dos novos alertas, em cima dos avisos emitidos pelo pelo Grupo de Trabalho (GT) Saúde pela manhã. Santa Rosa, Uruguaiana e Palmeira das Missões, que na terça-feira (18) já haviam recebido avisos, foram notificadas e têm 48 horas para enviarem seus planos de ação ao Executivo. Os alertas foram motivados por aumento na incidência de novos casos de Covid-19 e das interações em UTIs e leitos clínicos, entre outros dados.

regiões de Bagé e Caxias do Sul Na noite de quarta-feira (19), o GT Saúde já havia emitido avisos para as. Essa última, inclusive, já tinha sido notificada na terça (18), e agora soma dois alertas.

Já a região de Erechim, que havia recebido recomendação de alerta pelo GT Saúde, acabou recebendo do Gabinete de Crise uma emissão de aviso, e vai seguir sendo monitorada, "para avaliar a necessidade de emissão de alerta", explicou Leite. A região teve um crescimento de 24% em novos casos de Covid-19 entre os dias 11 e 18 de maio.

novo modelo de monitoramento da pandemia, o Sistema 3As De acordo com as regras do, o Gabinete de Crise já aguarda para esta quinta os planos de ação das regiões de Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Ijuí, Passo Fundo e Santo Ângelo, que receberam alertas na terça.

Se a resposta de cada região for considerada adequada, a proposta será aplicada imediatamente, e a região seguirá sendo sendo monitorada pelo GT Saúde. E caso de plano de ação insuficiente, o Estado poderá intervir e estipular ações adicionais a serem seguidas.

A partir da semana que vem, o Gabinete de Crise passa a realizar suas reuniões de forma fixa, sempre às quartas-feiras, precedidas de reuniões do GT Saúde, para analisar as eventuais recomendações de avisos e alertas. Os grupos, no entanto, podem se reunir a qualquer momento, caso seja percebida tendência grave nos dados dos boletins diários das regiões, emitidos pelo governo.

Regiões que receberam alerta nesta quinta-feira:

Uruguaiana

Foi classificada com aviso na reunião do GT do último sábado (15/) e formalmente comunicada na terça-feira (18), porém, o salto no número de novos casos (de 77 casos por 100 mil habitantes no dia 12 de maio para 359 casos no dia 18 de maio) levou a equipe técnica a recomendar o alerta. O RS, por exemplo, teve redução de 2,3% na incidência de novos casos, enquanto Uruguaiana apresentou aumento de 29,6% no período.

Nas internações em leitos clínicos, entre os dias 6 de maio e 18 de maio, a região apresentou variação de 23%, saindo de 128 internações de suspeitos e confirmados com Covid-19 para 158 internações no período. Em leitos de UTI, a taxa de ocupação ultrapassou os 100%.



Palmeira das Missões

A região também havia recebido aviso na reunião do GT de sábado (15), mas registrou um salto no número de novos casos (194 em 9 de maio para 287 em 18 de maio), um aumento de 47,9%, o que levou o GT a emitir alerta na terça (18).

Houve ainda aumento nas internações em leitos clínicos (de 49 para 92), e a taxa de ocupação em leitos de UTI superou os 100% em 18 de maio.



Santa Rosa