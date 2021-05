Nova remessa da Coronavac chega nesta semana para zerar atraso de segundas doses no RS

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Entre esta segunda-feira (17) e terça (18), o Ministério da Saúde (MS) encaminhará ao Rio Grande do Sul 188,8 mil doses da vacina Coronavac para completar a imunização de segundas doses que ainda faltam ser aplicadas. De acordo com o governo do Estado, 179,3 mil gaúchos aguardam a remessa para completarem o esquema vacinal.

neste final de semana, foi vacinado público na faixa dos 66 anos com lote da Coronavac Em Porto Alegre,recebido na semana passada.

Com a nova remessa prestes a chegar, o RS conseguirá zerar o atraso da imunização das segundas doses da Coronavac. Segundo a Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), na sexta-feira (14) o Estado informou ao MS o número de doses em falta e, no dia seguinte, recebeu o informe de que seria enviado quantitativo suficiente para completar a vacinação.

“Essa notícia representa um alívio muito grande. É um direito do cidadão completar o seu esquema vacinal e precisamos acelerar a imunização para vencermos essa pandemia”, afirmou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

No mesmo documento em que anunciou a vinda das novas doses da Coronavac, o MS comunicou ainda o encaminhamento de mais 269,1 mil doses da vacina da Astrazeneca e de 39.780 doses da Pfizer. A Secretaria Estadual da Saúde (SES) aguarda a confirmação da data de envio dos imunizantes.

Em relação à segunda dose da Astrazeneca, foram distribuídas em quantidade suficiente para completar o esquema vacinal de todos os imunizados com a primeira dose, que já estariam em tempo da segunda aplicação.

Além disso, segundo a SES, há estoque de segundas doses para todos os que precisam completar o esquema vacinal até, pelo menos, a metade de julho.