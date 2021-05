Veja como funcionará o novo modelo de monitoramento da pandemia no RS

Apresentado nesta sexta-feira (14), ono Rio Grande do Sul, que substitui o distanciamento controlado, é dividido em três níveis: aviso, alerta e ação. O novo modelo entra em vigor a partir da 0h de domingo (16), e a previsão é de que o decreto com as regras, em análise na Procuradoria-Geral do Estado (PGE), seja publicado na tarde deste sábado (15).