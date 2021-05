Modelo que substituirá bandeiras mesclará protocolos gerais e específicos por atividades

substituirá a classificação semanal de bandeiras por um sistema de alertas vem sendo debatida com poderes, entidades e prefeitos Previsto para vigorar a partir do próximo sábado (15), o novo sistema de gerenciamento da pandemia no Rio Grande do Sul, a partir da análise diária de indicadores. A proposta, que, será regrada por protocolos gerais obrigatórios, que não poderão ser flexibilizados, e específicos para atividades, com o intuito de limitar o mínimo possível a economia.

A ideia é que esses protocolos sejam divididos entre obrigatórios e variáveis, que deverão normatizar cada uma das atividades e setores. Segundo o governo, o processo estará baseado em "três As"- aviso, alerta e ação, e tem o objetivo de adequar o gerenciamento da crise sanitária à nova realidade da pandemia, simplificando os processos e ampliando a participação das regiões e municípios na definição de protocolos.

Os protocolos gerais serão definidos pelo Executivo e deverão ser seguidos obrigatoriamente em todo o RS e para todas as atividades. Haverá regramentos mínimos, como usar máscara, garantir ventilação e circulação do ar, manter distanciamento higienizar as mãos e evitar aglomerações, mas também protocolos gerais a serem cumpridos em ambientes de trabalho e atendimentos (veja quadro abaixo).

teme que a mudança na gestão da pandemia possa reduzir coordenação do Executivo Já os protocolos variáveis por região serão propostos como padrão para cada atividade, considerando o risco e o quadro atual da pandemia, e poderão ser ajustados para se adequarem à realidade das localidades, desde que com aval de no mínimo 2/3 dos municípios que integram a área regional. Essa possibilidade foi questionada pelo Ministério Público Federal (MPF), quesobre a crise sanitária.

Essas normas complementarão o regramento geral das atividades, podendo ser diferentes por região, e serão estabelecidos conforme o cenário epidemiológico e sanitário.

Até está terça-feira (11), o Executivo receberá as sugestões apresentadas pelos segmentos ao modelo. “O Estado não está abrindo mão de fazer seu papel de monitoramento, de fiscalização e de controle, mas estamos desatrelando de fazermos isso com base em fórmulas matemáticas. Faremos tudo com muito diálogo, e cada um – Gabinete de Crise, GT Saúde e regiões Covid – terá atribuições. Por isso, estamos pedindo que sejam enviadas sugestões, para que nossa equipe técnica avalie, tire dúvidas, e para que possamos consolidar um novo sistema e apresentá-lo publicamente no final da próxima semana", disse o governador Eduardo Leite.

Haverá ainda restrições específicas que caberão a cada um dos segmentos e deverão atender às portarias ou normas sanitárias estabelecidas pelo governo. Essas é que estão em discussão no momento.

Conforme a proposta, não haverá mais limitação de horários para atividades de comércio e serviços, apenas se manterá o controle da quantidade de público e funcionários nos espaços fechados.

setor de eventos, por exemplo, apresentará uma contraproposta às regras do governo, com ajustes que permitam ampliar a liberação de atividades do segmento, paralisado há 14 meses.

Conheça os protocolos gerais obrigatórios a todas atividades no RS