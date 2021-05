Butantan vai entregar 3 milhões de doses da Coronavac esta semana

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Depois da queda no volume de entregas de vacinas nas últimas semanas que gerou a falta de imunizante, o Instituto Butantan volta a liberar lotes de Coronavac maiores esta semana. Até quarta-feira (12), serão 3 milhões de doses. Nesta segunda-feira (10), a instituição embarcou e despachou 2 milhões de unidades ao Ministério da Saúde.

A expectativa é de que ocorra uma primeira remessa até quarta para os estados, que registram falta de doses do imunizante para atender à fila de espera pela segunda dose (D2). No Rio Grande do Sul, 432 mil pessoas esperam pela D2.

Segundo o instituto, as cargas desta semana vão totalizar 46 milhões de doses entregues ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) desde o início deste ano.

O governador paulista, João Doria, projetou que agora a instituição vai se dedicar a produzir mais 54 milhões de doses do segundo contrato firmado com o PNI. "A previsão é entregar o total de 100 milhões de doses até 30 de agosto, um mês antes do prazo contratual", informou em nota.

Para produzir a nova carga desta semana, foram usados 3 mil litros do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA).