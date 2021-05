Rio Grande do Sul tem 432,9 mil pessoas aguardando segunda dose da Coronavac

aguardam para completar a imunização com a Coronavac Na expectativa de receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19, 432,9 mil gaúchosA maioria (223.400 pessoas) está com a janela vencida há quase 15 dias. O grupo recebeu a primeira dose do imunizante no dia 26 de março. No último dia 30, também venceu o intervalo de 28 dias de mais 200.840 doses distribuídas no dia 2 de abril.

De acordo a Secretaria de Saúde do Estado, além destes dois grupos, ainda faltam 8.690 doses da Coronavac para concluir o esquema vacinal de idosos que receberam a primeira aplicação do imunizante na remessa distribuída no dia 20 de março. Este é o público com maior atraso na aplicação da segunda dose, com quase 20 dias passados após o intervalo recomendado.

segunda dose da Coronavac é de 60 mil Em Porto Alegre, o total de pessoas que esperam pela aplicação da. Segundo as estimativas, uma nova remessa do imunizante - que é produzido pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac - deve chegar ao Estado até sábado (8).

Nesta quinta (6), o Instituto Butantan fez uma entrega de 1 milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. Este lote inicia a remessa de 54 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), objeto do segundo contrato com o Ministério da Saúde, e que será integralizado até o final do mês de agosto. Na semana passada, o Butantan finalizou os envios do primeiro contrato, de 46 milhões de doses.

Também nesta quinta-feira (06), o Rio Grande do Sul recebeu mais 243.400 doses da vacina AstraZeneca, produzida pela Fiocruz. Vindo do aeroporto de Guarulhos (SP), o avião com o carregamento pousou na Capital às 8h30min. Na sequência, as caixas térmicas foram levadas à Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi) da Secretaria da Saúde (SES). O novo lote de imunizantes será utilizado para avançar a campanha de vacinação do grupo de comorbidades.

Até o final da tarde desta quinta-feira, o Estado aplicou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em 2.396.467 pessoas dos grupos prioritários. O número de gaúchos que já recebeu a segunda dose está em 1.010.737. Em Porto Alegre, a primeira dose foi aplicada em 401.440 pessoas, enquanto outras 212.811 receberam a segunda dose. Desde terça-feira (04), a vacina Cominarty, produzida pelos laboratórios Pfizer/BioNTech, está sendo aplicada na campanha de imunização contra o novo coronavírus na Capital gaúcha.

A vacinação está sendo feita com 12.780 doses que são parte do lote de 32.760 entregues à Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Destas, 3.600 permanecem congeladas como reforço para primeira dose. Outras 16.380 ficarão guardadas nos ultrafreezers, como garantia de estoque para a segunda dose, que deverá ser feita 21 dias após a primeira, conforme recomenda o fabricante.