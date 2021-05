Com 523 mil novas vacinas, RS ampliará imunização de idosos e grupo com comorbidades

A Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que reúne representantes do Estado e dos municípios, definiu na tarde desta segunda-feira (3) como se dará a destinação dos novos lotes de vacinas que chegaram ao Rio Grande do Sul nos últimos dias. Com o total de 523.154 doses que começam a ser distribuídas nesta terça-feira (4), será possível ampliar a imunização de pessoas com comorbidades a partir de 40 anos, de grávidas e completar o esquema vacinal de 97% dos gaúchos que aguardam pela segunda dose da CoronaVac.

458.614 doses da Astrazeneca/Fiocruz Das vacinas a serem distribuídas,serão destinadas à primeira dose do grupo das comorbidades, o que possibilitará iniciar a fase 2 para esse público, que inclui gestantes e puérperas maiores de 18 anos, portadores de comorbidades de 40 a 53 anos, e pessoas de 40 a 54 anos com deficiência permanente cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Desse total, 413.750 doses chegaram na manhã desta segunda, e o restante são remanescentes da carga recebida na última semana. Foram destinadas ainda 318 doses para continuação da vacinação de militares. No total, segundo o governo do Estado, já foram recebidas doses suficientes para vacinar com a primeira aplicação 661.659 pessoas com comorbidades no RS.

Coronavac, em falta para aplicação da segunda dose nos últimos dias O novo contingente de imunizantes também inclui 31.780 doses da vacina. A remessa será totalmente utilizada para completar o esquema vacinal de quem recebeu a primeira há 28 dias ou mais, e será distribuída a partir desta terça-feira (4). A quantidade permitirá cobrir 97% do público que se vacinou com as doses recebidas em 20 de março.