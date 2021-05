RS: Primeiro lote da vacina da Pfizer deve desembarcar até a noite desta segunda

Depois da expectativa frustrada de que o primeiro lote da vacina da Pfizer/Biontech chegaria em voo na manhã desta segunda-feira (3), a Secretaria Estadual da Saúde (SES) informou que a remessa deve desembarcar por volta das 20h desta segunda no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre.

A carga será trazida pela Latam, na aeronave do voo LA-4675, que tem previsão de pouso para as 19h45min, segundo a pasta da Saúde. A Polícia Federal já está de prontidão no aeroporto para a chegada.

Serão apenas 32.760 doses. A definição sobre como será a distribuição será feita pela SES com os municípios ainda nesta segunda.

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) cedeu ultrafreezers com capacidade para conservar até 4 milhões de frascos para a prefeitura de Porto Alegre. As doses precisam ser mantidas a temperaturas entre -65ºC e -80ºC. Já os outros imunizantes, como a Coronavac e de Oxford, exigem condições entre 2ºC e 8ºC.

Carga de 1 milhão de doses chegou dia 29 abril ao Brasil.

Pela manhã, mais 413.750 doses do imunizante de Oxford/AstraZeneca, produzido pela Fiocruz , foram recebidas e serão distribuídas ás localidades para ampliar a cobertura do grupo com comorbidades.