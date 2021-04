Melo volta a defender cogestão com mais autonomia aos municípios da RMPA

a ser apresentado pelo governo gaúcho no dia 10 maio Defensor de uma maior autonomia dos municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) para a gestão do enfrentamento à pandemia, o prefeito da Capital, Sebastião Melo, enfatizou, nesta sexta-feira (30), durante reunião do Conselho Multissetorial para o Enfrentamento à Covid-19, que o novo modelo de bandeirasdeveria garantir maior gerência aos prefeitos para o manejo da crise, sob orientação do Estado.

“Tenho uma relação muito respeitosa com o governador Eduardo Leite, mas, referente ao sistema de bandeiras, temos divergências sobre as melhores medidas a serem implementadas. Nós temos condições de tomar as decisões para Porto Alegre, com responsabilidade e fiscalização”, afirmou Melo.

O encontro, coordenado pelo secretário extraordinário de Enfrentamento da Covid-19, Cesar Sulzbach, contou também com a participação da equipe da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Segundo dados da Atenção Hospitalar e Urgências da SMS, a ocupação de leitos de UTI era de 90,8% nesta tarde. Segundo a prefeitura, os indicadores mostram certa estabilidade há quase quatro semanas.

niciou a imunização do grupo prioritário com comorbidades retorno às aulas presenciais, Na reunião virtual também foi abordada a vacinação na Capital, que i, e oque contará com testagem de professores e demais profissionais da educação. A expectativa do município é aplicar os testes, até 7 de maio, em cerca de 1,6 mil professores e demais trabalhadores que entraram em atividade.

Na segunda-feira (3), Melo deverá participar de reunião do Gabinete de Crise do governo do Estado, onde defenderá a retomada da cogestão e a necessidade de garantir maior gerência aos prefeito para as decisões relacionadas à pandemia.