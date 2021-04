RS recebe novo lote de vacinas e deve retomar aplicação da segunda dose da Coronavac

inclusive em Porto Alegre O Rio Grande do Sul recebeu na manhã desta quinta-feira (29) mais um lote de vacinas contra a Covid-19. A remessa contém 353.750 doses do imunizante da AstraZeneca e 7,2 mil doses da vacina Coronavac, já em falta em diversos municípios,

As vacinas seguiram para a Central de Distribuição (Ceadi). À tarde, a Comissão Intergestores Bipartite (CIB), formada por representantes da Secretaria Estadual da Saúde (SES) e de secretarias municipais de Saúde irá decidir como será feita a distribuição das doses no território gaúcho. O envio às regionais deve começar a ser feito nesta sexta-feira (30).

Atualmente, faltam 40.470 doses da Coronavac para concluir o esquema vacinal de idosos que receberam doses da remessa distribuída no dia 20 de março, segundo levantamento da SES. Também há necessidade de chegada em breve de 223.400 doses para a segunda dose dos vacinados com a remessa de Coronavac distribuída no dia 26 de março. Ainda de acordo com a Secretaria da Saúde gaúcha, "não há falta de vacinas para a aplicação da segunda dose da vacina de Oxford/AstraZeneca".