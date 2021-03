RS recebe novo lote com 318,2 mil doses de Coronavac

O Rio Grande do Sul recebeu na manhã desta quarta-feira (17) mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19. O carregamento de 318,2 mil doses da Cononavac Butantan chegou ao aeroporto de Porto Alegre (Salgado Filho) às 8h45min.

O Executivo gaúcho ainda não informou se estas doses dos imunizantes serão utilizados para a aplicação da primeira ou da segunda dose. Esta informação, bem como quanto cada região irá receber só deve sair após pactuação com os municípios em reunião marcada para as 16h. Segundo o governo do Estado, as vacinas estão sendo distribuídas aos municípios de forma igualitária, seguindo a população dos grupos prioritários.

Até então, o Estado havia recebido 1.286.200 doses, sendo que praticamente tudo - 1.284.976 - foi distribuído aos 497 municípios. Até agora 624.145 pessoas receberam as doses, sendo que 218,8 mil já é segunda dose. O total aplicado é de 843 mil unidades.