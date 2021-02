Mercado Público de Porto Alegre permanecerá aberto durante a bandeira preta

fechado durante 10 meses O Mercado Público de Porto Alegre permanecerá aberto durante o período em que a bandeira preta no Rio Grande do Sul estiver em vigor, mas com restrições. O local estevedevido à pandemia e teve todos os seus portões reabertos em janeiro deste ano.

Dentre as medidas adotas, estão a permissão de apenas 30% do quadro de funcionários. Os restaurantes deverão operar com delivery e/ou pegue e leve. Os estabelecimentos não poderão servir alimentos para serem consumidos no local.Todos que entrarem no Mercado deverão ter a temperatura aferida.

Segundo a presidente da Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc), Adriana Kauer, o centro de compras já vinha adotando os protocolos sanitário necessários. "Nosso objetivo é fazer com que o Mercado seja um local seguro, que atenda a todas as orientações, sejam de bandeira vermelha ou preta", afirmou Adriana, em nota.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 19h30min, e sábado, das 7h30min às 18h30min. Todas as lojas e restaurantes deverão, obrigatoriamente, estar fechados até as 20h.

RS vem adotando diversas medidas restritivas para conter o avanço do vírus no Estado. O governador Eduardo Leite anunciou nessa quinta-feira (23) a suspensão temporária da cogestão, determinando bandeira preta em todas as regiões para conter o avanço do vírus no Estado. O governador Eduardo Leite anunciou nessa quinta-feira (23) a suspensão temporária da cogestão, determinandoa partir deste sábado (27).

Em nota sobre as medidas que entram em vigor neste sábado, a presidente orienta que os clientes também podem garantir os produtos por meio de tele-entrega ou pelo site das nossas bancas.

Confira mais medidas: