Mapa todo em bandeira preta alerta RS para risco máximo da Covid-19

todas as regiões em bandeira preta Previamente anunciado pelo governador Eduardo Leite, o mapa do distanciamento controlado comfoi divulgado no início da noite desta sexta (26), confirmando que o RS está, a partir deste sábado (27), em alerta máximo para o risco de altíssima contaminação da Covid-19.

UTIs em nível máximo de ocupação A imagem, inédita desde o início da pandemia, impacta e alerta para a necessidade de evitar a circulação e frear a velocidade da disseminação do coronavírus e o iminente risco de colapso do sistema de saúde gaúcho. Comdesde o início da semana e falta de condições de atendimento a pacientes, o Estado apela para a rigidez das medidas e suspensão de atividades para obter a conscientização das pessoas para a gravidade do momento.

suspensão da cogestão atividades não essenciais entre 20h e 5h Nesta 43ª rodada do distanciamento controlado, excepcionalmente, não haverá mapa preliminar. A vigência da classificação definitiva foi antecipada para a 0h de sábado e as novas bandeiras serão válidas até as 23h59min do domingo seguinte (7 de março). O prazo é o mesmo para ae das

O monitoramento do governo apontou forte elevação em todos os indicadores a nível estadual. O destaque negativo foi o aumento no número de internados em leitos clínicos (+64%), em UTIs (+36%) e nos óbitos (+48%). Os novos registros de hospitalizações por Covid-19 nos últimos sete dias cresceram 204% comparado com a semana anterior.

Dez das 21 regiões apresentaram elevação do nível de risco, passando da bandeira vermelha para a preta: Santa Maria, Uruguaiana, Guaíba, Santo ngelo, Cruz Alta, Ijuí, Santa Rosa, Pelotas, Bagé e Cachoeira do Sul. As regiões de Capão da Canoa, Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Palmeira das Missões, Erechim, Passo Fundo, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul e Lajeado já haviam sido classificadas na bandeira preta na região anterior.