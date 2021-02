Ocupação de leitos de UTI aumenta para 93,9% no RS; Porto Alegre está em 97,35%

Em um dia, a taxa de ocupação de leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 no Rio Grande do Sul passou de 91,4% para 93,9%. Segundo o balanço da Secretaria da Saúde desta sexta-feira (26), o Estado tem 2.550 pacientes para 2.716 leitos.

O Rio Grande do Sul tem 22.408 casos ativos do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, o território gaúcho totaliza 624.829 infecções e 12.149 óbitos.

todo o Estado em bandeira preta impondo restrições Com um surto de casos nunca antes registrado, o governador Eduardo Leite decidiu colocarneste sábado (27). O governo ainda suspendeu a cogestão durante uma semana,do modelo de Distanciamento Controlado a todos os municípios.

Em Porto Alegre, a ocupação de leitos está em um preocupante 97,35%. Com 850 leitos operacionais, pelo menos 124 pacientes com Covid-19 aguardam vagas para internação.

Cinco hospitais da capital já atingiram ou superaram a capacidade máxima: Moinhos de Vento (113,64%), Vila Nova (102,50%), São Lucas da Pucrs (100%), da Restinga (100%) e Santa Ana (100%). A menor lotação é registrada no Pronto Socorro de Porto Alegre, com 81,25%, que conta com 20 leitos operacionais.